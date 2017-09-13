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Millilerimizin İzlanda ile oynayacağı maçın biletleri 1 saatte tükendi

A Milli Futbol Takımımız'ın İzlanda ile Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynayacağı maçın biletleri yaklaşık bir saat içinde tükendi.

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A Milli Takımımızın İzlanda ile 6 Ekim 2017 Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçının bilet satışı, sona erdi.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın taraftarkulubu.tff.org sitesinden satışı gerçekleştirilen biletleri tükendi.

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