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Millilerimizin rakibi Hırvatistan

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 8. maçında yarın sahasında Hırvatistan ile karşılaşacak.

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Eskişehir'deki Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat  21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.
 
Mücadelede, Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Viktor Kassai   düdük çalacak. Kassai'nin yardımcılıklarını Vencel Toth ve György Ring yapacak.  Maçın dördüncü hakemi ise Adam Farkas olacak.
 
Elemelerde I Grubu'na istediği gibi başlayamayan milli takım, son üç  maçını kazandıktan sonra Ukrayna'ya deplasmanda mağlup olarak gruptan çıkma  şansını zora sokmuştu. Grupta yaptığı 7 maçın üçünü kazanan milliler, 2'şer  beraberlik ve yenilgi aldı. Ay-yıldızlılar, grupta 11 puanla 4. sırada yer  alıyor. A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ı mağlup ederek, Rusya'nın ev  sahipliğini yapacağı Dünya Kupası'na katılma şansını sürdürmek istiyor.
 
Grupta oynadığı 7 maçta, 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alan  Hırvatistan ise 16 puanla lider durumda bulunuyor.
 
Gruptaki diğer maçlarda ise yarın İzlanda-Ukrayna ve Kosova-Finlandiya  karşılaşmaları oynanacak.
 
Puan durumu
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 8. maçlar öncesi  puan durumu şöyle: 
 
Takım O G B M A Y Av. P
Hırvatistan 7 5 1 1 12 2 10 16
Ukrayna 7 4 2 1 11 5 6 14
İzlanda 7 4 1 2 9 7 2 13
Türkiye 7 3 2 2 11 8 3 11
Finlandiya 7 1 1 5 5 10 -5 4
Kosova 7 0 1 6 3 19 -16 1
 
Aday kadro
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan futbolcular  şunlar:
 
Cenk Gönen (Malaga), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan  Babacan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf),  Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Çağlar  Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak, Emre Mor, Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Selçuk  İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Roma), Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz  (Trabzonspor), Arda Turan (Barcelona), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı  (Wolfsburg), Enes Ünal (Villarreal).
 
Türkiye 551. randevuda    
Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile yarın  Eskişehir'de yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu sekizinci  hafta maçıyla 551. karşılaşmasına çıkacak.
 
Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde 290'ı resmi, 260'ı özel olmak  üzere geride kalan 550 maçta, biri hükmen olmak üzere 208 galibiyet aldı, 127 kez  berabere kaldı, 215 kez de rakiplerine yenildi.
 
Ay-yıldızlı ekip, 236'sı deplasmanda, 235'i evinde, 79'u da tarafsız  sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 724 gol  attı, kalesinde 796 gol gördü.
 
A Milli Takım, bugüne dek 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele  etti. Milliler, 550 karşılaşmanın 472'ini Avrupalılarla, 30'unu Asyalılarla,  23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle  yaptı.
 
Hükmen galibiyet ve Kosova maçı
A Milli Futbol Takımı, 94 yıllık tarihinde geride kalan 550 maç içinde  birini hükmen kazandı.
 
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki  Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu  müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı  gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.
 
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile  yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA  üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
 
Milli takımda hedef 3'te 3
Ukrayna'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan ve 5 maçlık yenilmezlik serisi  sona eren A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçıyla yeniden çıkışa geçmek  istiyor.
 
Grupta 11 puanla 4. sırada yer alan milli takım, son 3 maçını  kazanarak Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyor.
 
Milliler, son oynadığı 4'ü resmi, 2'si özel toplam 6 maçta 4  galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi gördü. Bu karşılaşmalarda 11 gol atan  milliler, kalesinde ise 4 gole izin verdi.
 
Ay-yıldızlı ekip, 2017 yılında yaptığı 5 maçta ise 3 galibiyet, birer  beraberlik ve yenilgi aldı.
  
Burak Yılmaz'ın cezası bitti
A Milli Futbol Takımı'nda golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın kart cezası sona erdi. Burak, sarı kart cezası nedeniyle Ukrayna karşılaşmasında  oynayamamıştı.
 
Deneyimli futbolcu, ay-yıldızlı forma ile attığı 23 golle, milli  takımın en golcü ikinci ismi konumunda bulunuyor.

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