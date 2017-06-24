Millonarios satın alma opsiyonunu kullanmadı ve Pedro Franco Beşiktaş'a döndü
Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Pedro Franco, Millonarios'un satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrası geri döndü.
Beşiktaş'ın geçen sezon Millonarios'a kiraladığı Pedro Franco, siyah-beyazlı takıma geri dönüyor.
Kolombiya'nın Millonarios kulübü, Pedro Franco için satın alma opsiyonunu kullanmadı ve yerine transfer yaptı.
Millonarios, Danubio FC'den 24 yaşındaki Uruguaylı stoper Matias de los Santos'u kadrosuna kattı.
PEDRO FRANCO: "OYNAMAK İSTİYORUM"
Geçtiğimiz günlerde geleceği ile ilgili konuşan Pedro Franco, "Oynayabileceğim bir kulüpte olmak istiyorum. Şu an için neler olacağını görmek için bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Beşiktaş'ın 2013 yılında 2,4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Pedro Franco'nun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. (Sporx)
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