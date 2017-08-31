Milosevic Maccabi Tel Aviv'e gidiyor

Beşiktaş'ta bir türlü forma şansı bulamayan Alexander Milosevic'in yeni takımı belli oluyor.

İsveç basını, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'in Alexander Milosevic ile anlaştığını ve 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katacağını iddia etti.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Alexander Milosevic'i Bundesliga'da mücadele eden Darmstadts'a kiralamıştı.

Beşiktaş, İsveçli oyuncuyu 2015 yılında AIK'dan 1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

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