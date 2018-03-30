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Milwaukee Bucks'a evinde 116-107 yenilen Golden State Warriors, üst üste 3. mağlubiyetini aldı

NBA'de son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Milwaukee Bucks'a 116-107 mağlup oldu.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden  State Warriors, sahasında Milwaukee Bucks'a 116-107 yenildi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Sahasında Milwaukee Bucks'ı ağırlayan ve  20 sayı geriye düştüğü maçta rakibine 116-107 mağlup olan Golden State Warriors, üst üste üçüncü yenilgisini yaşadı.

Ev sahibi ekipte Quinn Cook 30, Patrick McCaw ve JaVale McGee 12  sayıyla oynadı. Konuk takımda ise Giannis Antetokounmpo 32, Khris Middleton 23  sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Spurs sahasında kazanıyor

Evindeki altı maçlık galibiyet serisinin ardından iki deplasman  maçını kaybeden San Antonio Spurs, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 103-99  yendi.

San Antonio Spurs'da 25 sayı, 11 ribauntla oynayan LaMarcus Aldridge  "double double" yaptı.

Paul George'un 26 sayı ürettiği Oklahoma City Thunder'da ise Steven  Adams 10 sayı, 13 ribaunt, Russell Westbrook 19 sayı, 11 ribauntla  "double  double" yapan diğer isimler oldu

Sonuçlar

Detroit Pistons-Washington Wizards: 103-92

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 103-99

Sacramento Kings-Indiana Pacers: 103-106

Golden State Warriors-Milwaukee Bucks: 107-116

Miami Heat-Chicago Bulls: 103-92

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