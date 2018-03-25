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Mino Raiola'dan Pep Guardiola'ya çok ağır sözler: Alçak ve köpek

Futbol dünyasının en ünlü menajerlerinden biri olan Mino Raiola, Manchester City'nin patronu Pep Guardiola'ya çok ağır hakaretlerde bulundu.

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Futbol dünyasının en ünlü ve tartışmalı menajerlerinden biri olan Mino Raiola, Manchester City'nin patronu Pep Guardiola hakkında açtı ağzını, yumdu gözünü.

Daily Mirror'a konuşan ünlü menajer, Katalan teknik adamı korkak olarak nitelerken "Ancak kendini pazarlamada iyidir." dedi. Ne var ki İtalyan menajerin sözleri bununla da sınırlı kalmadı.

Ünlü teknik adamın fantastik bir koç olduğunu söyleyen Raiola, "Bununla birlikte insani vasfı sıfırdır. Alçak ve köpektir." sözleriyle Guardiola'ya ağır hakaretlerde bulundu.

KAVGANIN ASIL NEDENİ

Mino Raiola ile Pep Guardiola arasındaki savaş, Raiola'nın menajerliğini yaptığı Zlatan Ibrahimovic'in Barcelona'da forma giydiği döneme dayanıyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Guardiola'nın Zlatan'ı aldattığını ve oyuncusunu yüz üstü bıraktığını belirten Raiola, Manchester City'nin bu yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasından da nefret edeceğini söyledi.

(Fanatik)

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