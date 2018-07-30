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Miranda 2 yıl daha İnter'de

Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Brezilyalı savunma oyuncusu Miranda, Inter ile iki yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

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Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Brezilyalı savunma oyuncusu Miranda, Inter ile iki yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Inter ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek olan Miranda'yı takımda tutmaya karar veren Inter, Brezilyalı futbolcunun menajeri ile yaptığı son görüşmede 2 yıllık yeni sözleşme üzerinden 6 milyon euroluk anlaşmaya vardı.

2015 yılında Atletico Madrid'den transfer edilen Miranda, özellikle geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Inter'in yeniden Şampiyonlar Ligi'ne dönmesinde kritik bir rol oynadı.

Yeni sözleşme görüşmeleri üzerine açıklamalarda bulunan Miranda, "Inter ile sözleşmem devam ediyor ve Milano'da olmaktan dolayı mutluyum. Şampiyonlar Ligi serüveninde de bu takımın bir parası olmaya devam etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

(Sporx)

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