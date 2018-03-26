Mircea Lucescu: 5 gençle bir şeyler yaratmak kolay değil

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile futbolculardan Cengiz Ünder, Karadağ maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamlarda bulundu.

İlk olarak Cengiz Ünder'in açıklamaları şöyle:

"İtalya'da ilk 3 ay çok zorlandım"

"Avrupa'da şu anda iyi performans gösteriyoruz. Cenk ağabey, Enes, Çağlar, ben... Bu durum milli takım için de geçerli. Bizim için gelecek daha iyi olacaktır. İtalya'da ilk 3 ay çok zorlandım. İtalyanca öğrendikten sonra benim için daha kolay oldu. Performansım da daha iyi duruma geldi. Üstüne koyarak devam etmeye çalışacağım."

Mircea Lucescu'nun açıklamaları ise şöyle:

"Antrenöre işini yapması için müsaade etmek lazım"

"Ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Çalışmamız lazım. Bazı şeyleri değiştirmeye çalışıyorum. 10 tecrübeli 1 tane gençle oynamak kolay. Ancak 5 gençle bir şeyler yaratmak kolay değil. Antrenöre işini yapması için müsaade etmek lazım. Sadece gençlerden ekip kurup içine tecrübeli ağabeyler koymamak mümkün değil. 3-4 tane ağabey olacak ve bunlar da gençlere örnek olup, yol gösterecek."

"Burak, Caner gibi tecrübeli oyuncuları bırakmadım"

"Burak, Caner gibi tecrübeli oyuncuları bırakmadım. Onları almayacağım anlamına gelmez. 5-6 yıl beraber oynayabilecek bir takımı düşündüğüm için gençlere daha fazla şans veriyorum. Tabii ki tecrübeli oyunculara ihtiyacım var. Milli takıma ve gençlere yardımı olacaksa tecrübeli oyuncuları takıma tabii ki alırım. Yeni oyun organizasyonu benim için önemli. Oyunun anlayışı önemli. Avrupa'da ve dünyada sonuç elde etmek istiyorsak oyunu kontrol edip, üstünlüğümüzü kurmamız lazım."

"Kulüp performansı çok farklı bir şey"

"Kulüp performansı çok farklı bir şey. Kulüpte 8 ay boyunca kullanılan oyun sistemi var. Herkes kendi bölgesinde ne yapacağını biliyor. Benim önümde 2 gün var. 2 antrenman 4 toplantı yapabildik. Analizler, maç hazırlıkları, kendi oyun organizasyonumuz... Benim rakibi de incelemem gerekiyor. Kısa bir dönem içerisinde aynı şeyleri tekrarlamam gerekiyor. Bu yüzden akıllı, istekli olan oyunculara ihtiyacım var. Ülkenin Milli Takımı'nın renklerini seven oyunculara ihtiyacım var."

"Sabrımız olursa çok iyi bir ekip olacağız"

"Kulüpler, kendi seyircileri var, milli takım 80 milyonun. Almanya'dan, İtalya'dan, İspanya'dan oyuncular geliyor. Dışarıda oldukları için bunu hissedemiyorlar. Sabrımız olursa çok iyi bir ekip olacağız. Yeni bir ekip kurmak için yeterli tecrübem var."