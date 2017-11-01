Mircea Lucescu Arnavutluk maçı kadrosuna Emre Akbaba ve Deniz Türüç'ü de dahil edecek

Türkiye A Milli Futbol Takımı önümüzdeki günlerde sırasıyla Romanya ve Arnavutluk ile hazırlık maçı yapacak. A Milli Takım'ın oynayacağı iki hazırlık maçı öncesinde gözler Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya çevrildi. Tercih ettiği kadro yapısıyla zaman zaman eleştirilen Lucescu, bu sefer genç isimlere şans verecek.

Beklenen iki isim Milli takım kadrosunda!

Lucescu'nun hazırlık maçı kadrosuna Aytemiz Alanyaspor'un genç yıldızı Emre Akbaba ve Kayserispor'un gurbetçi ismi Deniz Türüç'ü davet edeceği öğrenildi.

Galatasaray'dan resmi teklif yok!

Bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Emre Akbaba, Alanyaspor'da görev aldığı 11 maçta; 4 gol ile 3 asist kaydetti. Emre'nin ismi zaman zaman Galatasaray'la anılsa da kulübe ve oyuncuya henüz resmi bir teklifin yapılmadığı belirtildi.

11 karşılaşmada; 2 gol, 4 asist!

Önceki gün oynanan Fenerbahçe-Kayserispor maçının yıldızlarından birisi olan Deniz Türüç bu sezon Kayserispor'da görev aldığı 11 karşılaşmada; 2 gol, 4 asist yaparken, takımının geçen sezon ligde kaydettiği 47 golün 22'sinde pay sahibi olmuştu. 24 yaşındaki gurbetçi futbolcunun sezon öncesi adı sık sık Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılmıştı.

Ajansspor