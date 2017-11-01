Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mircea Lucescu Arnavutluk maçı kadrosuna Emre Akbaba ve Deniz Türüç'ü de dahil edecek

Romanya ve Arnavutluk ile hazırlık maçı yapacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Mircea Lucescu'nun sürpriz 2 genç yıldızı milli takıma çağıracağı öğrenildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye A Milli Futbol Takımı önümüzdeki günlerde sırasıyla Romanya ve Arnavutluk ile hazırlık maçı yapacak. A Milli Takım'ın oynayacağı iki hazırlık maçı öncesinde gözler Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya çevrildi. Tercih ettiği kadro yapısıyla zaman zaman eleştirilen Lucescu, bu sefer genç isimlere şans verecek.

Beklenen iki isim Milli takım kadrosunda!

Lucescu'nun hazırlık maçı kadrosuna Aytemiz Alanyaspor'un genç yıldızı Emre Akbaba ve Kayserispor'un gurbetçi ismi Deniz Türüç'ü davet edeceği öğrenildi.

Galatasaray'dan resmi teklif yok!

Bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Emre Akbaba, Alanyaspor'da görev aldığı 11 maçta; 4 gol ile 3 asist kaydetti. Emre'nin ismi zaman zaman Galatasaray'la anılsa da kulübe ve oyuncuya henüz resmi bir teklifin yapılmadığı belirtildi.

11 karşılaşmada; 2 gol, 4 asist!

Önceki gün oynanan Fenerbahçe-Kayserispor maçının yıldızlarından birisi olan Deniz Türüç bu sezon Kayserispor'da görev aldığı 11 karşılaşmada; 2 gol, 4 asist yaparken, takımının geçen sezon ligde kaydettiği 47 golün 22'sinde pay sahibi olmuştu. 24 yaşındaki gurbetçi futbolcunun sezon öncesi adı sık sık Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılmıştı.

Ajansspor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Derin Analiz - 31.10.2017

Derin Analiz - 31.10.2017

Çin'de böyle çılgınlık görülmedi

Çin'de böyle çılgınlık görülmedi

Marca'dan bomba iddia: Kurallar değişiyor

Marca'dan bomba iddia: Kurallar değişiyor

Bu sevimli görüntüler tıklanma rekorları kırdı

Bu sevimli görüntüler tıklanma rekorları kırdı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA