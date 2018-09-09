Mircea Lucescu: Kaleci yok, ne yapalım?

Rumen teknik adam "Milli maçlardan 2-3 gün önce toplanıyor bu ekip. Herkes kendi kulübünden, kendi liginden bir sorunla geliyor. Bizim burada istediğimiz şey, uzun süreli bir grup yaratmak. Kolay değil. Bu oyuncularımız genç oyuncular. Sabretmek ve güven vermek gerekiyor. Bu oyuncular, çok iyi oyuncular. Ben buna inanıyorum. Elimizdeki oyuncuları en üst seviyeye çıkarmak gerek. Bunun için çabalıyorum. Becerebilirsem herkes için çok iyi olacak. Beceremezsem Allaha ısmarladık" ifadelerini kullandı.

Mircea Lucescu'nun basın toplantısındaki açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Rusya maçından sonra ne yapmak istediğimizi, ne planladığımızı söylemiştim. 'Yeni bir ekip kuruyoruz. Geçmişteki futbolcuların seviyelerini yukarı çekebilecek, daha güzel günler için ekip kuruyoruz' dedim. İlk hedefimiz bu. İkinci hedefimiz; teknik oyuncularımız var, oyunun kontrolünü tutacak, fizik gücümüz yok çünkü, öyle güçlü oyuncularımız var. Ufak, teknik, hızlı oyuncularla bir oyun stili kurmak ve sonuç elde edebilmek istiyoruz."

“Oyuncularımız beğenildi, yurt dışına gitti ama daha kendi takımlarında oynamıyorlar. Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Emre Mor, Enes Ünal, Hakan Çalhanoğlu gibi. Her maçta ilk 11'de oynamak hedefleri olmalı. Zeki Çelik, Lille'de 11'de oynuyor. Hep orada kalmasını istiyorum. Bunların hepsi zaman istiyor."

"Kazanmak istiyoruz. Kolay değil. Ama 5-6 yıldır aynı ekiple oynayan, ön elemeleri çok rahat geçmiş bir rakibe karşı kazanmak kolay değil. Bizde bu seviyede 2-3 oyuncu var. Bana 'Niye onu almıyorsun? Niye bunu almıyorsun?' diyorsunuz. Çok fazla seçeneğim yok ki. Bizim yaratmak istediğimiz uzun vadede başarılı olabilecek bir kadro. Hedeflerimizi son kez açıklıyorum. Çalışıyoruz, devam. Ne yapabilirim?"

"Kaleci yok, ne yapalım? Volkan (Babacan) vardı, yediği hatalı golden sonra Başakşehir'de de oynamıyor. Harun Tekin var, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Harun'un Fenerbahçe'de ilk 11'de değişilmez olmasını bekliyorum. Yarın kalede Sinan Bolat oynayacak."

"Rusya maçında konfetilerle dolu bir sahada oynadık. Yediğimiz ilk golde Serdar konfetilerin üstünden atladı. Kendisiyle konuştum. Ayakkabısının altı konfeti doluydu."

"Geldiğimden beri oynadığımız 13 maçın hesabını yapmamanız lazım. Benim için başlangıç Mart ayı. Etkili oynadığımız çoğu maçtan galibiyeti çıkaramadık."

“Her oyuncumun milli takıma kalpten gelmelerini istiyorum. 8 oyuncu, mayıs ayında bilmediğim nedenlerden ötürü gelmediler.”