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Mircea Lucescu: Kenan'ı sadece videolardan seyretmiştim

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Mircea Lucescu, Romanya ile oynanan ve 2-0 kaybedilen hazırlık maçının ardından soruları yanıtladı.

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Romanya'nın galibiyeti hak ettiğini belirten Lucescu, bir kez daha futbolcuların kendi takımlarında oynamamasından şikayet etti. 

"TECRÜBELİ OYUNCULARDAN DAHA FAZLASINI BEKLERDİM''

İki takım arasındaki yaş farkını belirten Lucescu, ''Romanya kazanmayı hak etti, uzun zamandır birlikte oynayan bir ekip. Bugün rakibimizin yaş ortalaması 29,5; bizim 24,5. Bu farkı da sahada gördük. Ben takımımı görmek istiyordum. Yeni bir takım kuruyorum, gençleri görmek istedim. Onlar birbirini tanıyan bir takım olduğu için... İlk yarı biraz korktuk, 2. yarı daha iyi oynadık, denge kurduk. İnanılmaz 2 hata yaptık, bunların sonucu gol oldu. Takımı hazırlamak için 1 günüm vardı, kolay değil. Elimizdeki oyuncuların durumunu görmek için maksimum seviyede maç yapmalıyız. Çok fazla oyuncu seçme imkanımız da zaten elimizde yok. Bugün Atila Turan fena oynamadı, 2. kaleci olarak Harun'u görmek istedim. Kenan'ı sadece videolardan seyretmiştim. Daha fazla şans vermek lazım. Bir ekip kurmak için bunu sağlamamız lazım. Bugün daha tecrübeli oyuncularımızdan daha fazlasını bekliyordum. Oynanması gereken bir maçtı, Arnavutluk maçı da öyle.'' şeklinde konuştu.

''GELECEĞİN MİLLİ TAKIMI''

Sahadaki takım için 'Geleceğin Milli Takımı' diyen tecrübeli teknik adam, ''Çağlar var, Cengiz var, Yusuf var, sakatlığından dönünce Emre var. Geleceğin ekibi sonuçta. Tecrübeye, beraber oynamaya ihtiyaç var. Milli Takım seviyesinde olmak için, kendi kulübünde de sürekli oynayan, alışkanlık edinmiş oyunculara ihtiyaç var. Elimizdeki tecrübeli gençler de oynayamadı. Bu bizim için inanılmaz bir handikap. Biz de kazanabilirdik, biz de atabilirdik. Yazık. Yeni oyuncular adına mutluyum. Onlara bu seviyede oynama şansı verebildiğim için mutluyum. Bu oyuncuların oynaması için elimden geleni yapacağım. Antrenörleri ile konuşacağım, yurt dışındakiler için de aynısını yapacağım. Kendi kulüplerinde 11'de olabilmeleri için oyuncularım ile de konuşağım. Oğuzhan için de, Selçuk için de bunu yapacağım. Bütün ülkelerin en iyi oyuncuları milli takıma gelir. Oynayanlardan çıkarıyorlar'' sözlerini kullandı.

(Sporx)

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