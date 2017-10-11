Mircea Lucescu: Răzvan Burleanu ile görüştük

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rumen basınına açıklamalar yaptı. Deneyimli teknik adam, yoğun tepkilerin aksine görevinin başında olduğunu dile getirdi.

Romanya ile 10 veya 14 Kasım tarihlerinde hazırlık maçı yapacaklarını ifade eden Lucescu, görevden alınacağı iddialarının da gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Tecrübeli teknik adam, "Răzvan Burleanu (Romanya Futbol Federasyonu Başkanı) ile görüştük. Romanya ile ya 10 ya da 14 Kasım'da Craiova ile hazırlık maçı yapacağız. Güzel bir maç olacak çünkü iki takım da yeni bir yapılanma içinde" diye konuştu.

Görevden alınacağı iddialarına yanıt veren Lucescu, TFF ile bu iddialar hakkında görüştüklerini ve söylentilerin gerçek dışı olduğunu belirtti.

Romanya ve Türkiye son olarak 2013 Eylül ayında, 2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar bu maçı 2-0 kazandı.

(Hürriyet)