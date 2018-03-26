Mircea Lucescu, Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu'yu ilk 11'e monte edecek

A Milli Takım’ın geçtiğimiz cuma günü oynadığı İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmasında iki Trabzonsporlu futbolcu, Okay Yokuşlu ile Yusuf Yazıcı tam not aldı. Teknik Direktör Mircea Lucescu’nun, ilk 11’de görev verdiği iki futbolcudan bir hayli memnun kaldığı öğrenildi. Sahada 87 dakika kalan Yusuf Yazıcı’nın oyunun son bölümünde taraftarlara alkışlatmak için oyundan alındığı kaydedilirken, Okay Yokuşlu’nun savunmadaki kritik müdahaleleri nedeniyle 90 dakika süre aldığı bildirildi. Rumen çalıştırıcı, geleceğin milli takımını kurarken bu iki futbolcuyu da monte etmeye karar verdi.

YENİ KUŞAĞA GÜVENİYOR

Tecrübeli teknik adam, milli takımın iskeletini 21 yaş jenerasyonu olan Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Emre Mor ve Enes Ünal’dan oluşturmak istiyor. Bunun yanında 22 yaşındaki Çağlar Söyüncü ile 24 yaşlarındaki Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan ve Okay Yokuşlu’ya da uzun yıllar milli formayı vermeyi planlıyor.

(Akşam)