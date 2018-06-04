Mircea Lucescu'dan Rusya maçı öncesi açıklamalar

Türkiye A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya ile oynanacak hazırlık maçının öncesinde basın toplantısı düzenledi.

"ARDA TURAN'IN CEZASI VAR..."

Kadroya dahil etmediği Arda Turan hakkında konuşan Lucescu, ''Arda Turan'ın cezası var, kendisi 31 yaşında, yetenekli bir oyuncu. Önümüzdeki zamanlarda kendisinden faydalanmayı düşüneceğiz. Kimseye kapıyı kapatmadık. Şimdi genç oyuncuları görmek istedim.'' sözlerini kullandı.

CENK TOSUN'UN KIRMIZI KARTI İÇİN...

Tunus maçında kariyerinin ilk kırmızı kartını gören Cenk Tosun hakkında da açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, ''Cenk Tosun'un olayını analiz etmek kolay değil. Sonraki gün geldi ve 'Kusura bakmayın' dedi. Yaptığı hareket için bir şey söylemeyeceğim. Kurban ararsanız, bir tane çıkar. Bir daha yapacağını düşünmüyorum. Türkler olarak bunlara alışığız.'' şeklinde konuştu.

"RUSLARLA İYİ İLİŞKİLERİM VAR"

Türkiye'nin rakibi Rusya'yı da değerlendiren Lucescu, ''Zenit'te çalıştığım için Rus oyuncuları iyi tanıyorum. Hepsiyle iyi ilişkilerim var ve iyi bir Dünya Kupası geçirmelerini diliyorum. Herkes Milli Takımı'nı son kez görmek ister. Rusya'da Dünya Kupası öncesi son kez sahneye çıkacak. Bu yüzden ekstra bir motivasyonları olacaktır. Ancak bizim futbolcularımız da ellerinden geleni yapacaktır.'' dedi.

"MANCHESTER UNITED'A TRANSFERİNDEN MUTLUYUM"

Shakthar Donetsk'ten eski futbolcusu Fred'in Manchester United'a transferini de yorumlayan Rumen çalıştırıcı, ''Fred'in Manchester United'a transferinden çok mutluyum. Onu Shakhtar'a aldığımda pozisyonunda Taison, Bernard gibi isimler vardı. Ben de onun mevkisini değiştirip, daha defansif bir rolle orta sahaya çektim.'' ifadelerini kullandı.

HASAN ALİ: ''ZAMANLA DAHA İYİ OLACAĞIZ''

Lucescu'dan önce soruları yanıtlayan Milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ise ''Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var. Daha iyi bir takım olacağız. Son maçlarda hatalar yaptık, herkes hata yapıyor, biz de hata yaptık. Ama dediğim gibi zamanla daha iyi olacağız. Burada Dünya Kupası'nda olamadığımız için üzgünüz. Ancak önümüze bakmamız lazım, kendimizi geliştirmemiz lazım. Böyle önemli turnuvalara sürekli katılabilmek için iyi performans sergilememiz gerekiyor. Oyun durduğunda bazen konsantrasyon kaybı yaşayabiliyorsunuz. Duran toplarda akıllı olmak gerekir, Ruslar bizden daha uzun, bu yüzden topa sıçrayamazsanız bile vücudunuzla engel olabilirsiniz.'' dedi.

''ROMAN 1.5 SENEDİR BUNA HAZIRLANIYORDU''

Fenerbahçe'den takım arkadaşı Roman Neustadter'in Rusya kadrosuna alınmamasını hakkında da konuşan Hasan Ali, ''Roman Neustadter oda arkadaşım, Dünya Kupası'na çok iyi hazırlanmıştı. 1,5 senedir buna hazırlanıyordu. İyi de bir sezon geçirdi ama kadroya alınmadığını bugün öğrendim. Hocanın kararına da saygı duymak lazım. Henüz arayıp bu konuda hakkında onunla konuşmadım.'' diyerek sözlerini bitirdi.