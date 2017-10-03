Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Miroslav Stoch, Slavia Prag'ta kayboldu gitti

Slovak oyuncu Miroslav Stoch, Fenerbahçe’de beklentileri veremeyince Çekya’nın Slavia Prag takımına transfer olmuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Stoch, buradaki kariyerine de iyi bir başlangıç yapamadı. Derbide Sparta Prag karşısında 1 asiste imza atan 27 yaşındaki oyuncu, bunun dışında skora katkıda bulunamadı.

Stoch, formunu yükseltemediği için 11’de kalıcı olmayı da başaramadı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bedir Acar: Meltem Cumbul'unki magandalık değil mi ?

Bedir Acar: Meltem Cumbul'unki magandalık değil mi ?

TKDK'dan aldığı hibe desteği ile patron oldu

TKDK'dan aldığı hibe desteği ile patron oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA