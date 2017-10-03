Miroslav Stoch, Slavia Prag'ta kayboldu gitti
Slovak oyuncu Miroslav Stoch, Fenerbahçe’de beklentileri veremeyince Çekya’nın Slavia Prag takımına transfer olmuştu.
Stoch, buradaki kariyerine de iyi bir başlangıç yapamadı. Derbide Sparta Prag karşısında 1 asiste imza atan 27 yaşındaki oyuncu, bunun dışında skora katkıda bulunamadı.
Stoch, formunu yükseltemediği için 11’de kalıcı olmayı da başaramadı.
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