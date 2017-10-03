Miroslav Stoch, Slavia Prag'ta kayboldu gitti

Stoch, buradaki kariyerine de iyi bir başlangıç yapamadı. Derbide Sparta Prag karşısında 1 asiste imza atan 27 yaşındaki oyuncu, bunun dışında skora katkıda bulunamadı.

Stoch, formunu yükseltemediği için 11’de kalıcı olmayı da başaramadı.