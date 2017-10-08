Mısır 90+5'te attı, Dünya Kupası biletini aldı!
2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri E Grubu maçında Mısır, Kongo'yu uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve Rusya biletini aldı.
2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri E Grubu'nda Mısır, sahasında konuk ettiği Kongo'yu 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
2018 Rusya Dünya Kupası'na katılmayı son maç öncesinde garantileyen Mısır'ın gollerini 63 ve 90+5. dakikalarda Mohamed Salah kaydetti. Kongo'nun tek golü ise 88. dakikada Bouka Motou'dan geldi.
Kasımpaşa'nın futbolcusu Trezeguet, mücadelenin 56. dakikasında oyuna dahil oldu. Kongo'da ise Bursaspor'un futbolcusu Delarge ve Sivasspor'un forveti Bifouma, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
MISIR'DA FESTİVAL!
Mısır, bu sonucun ardından puanını 12 yapıp Uganda, Gana ve Kongo'nun önünde grubu lider tamamladı. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile Mısır sokaklarında kutlamalar yapıldı.
28 YIL SONRA
Afrika ekibi, bu galibiyetle birlikte 28 yıllık hasreti de dindirmiş oldu. Mısır, en son 28 yıl önce Dünya Kupası'na katılabilmişti.
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