Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mitroviç, Demir Grup Sivasspor'a transfer oluyor

Süper Lig'in sürpriz ekiplerinden Sivasspor, Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Matej Mitrovic'e talip oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Hırvat Stoper Matej Mitrovic'e Süper Lig'den talip çıktı. Stoper ihtiyacı olan Sivasspor, Mitrovic için Beşiktaş'a teklif yapacak.

Yiğidolar’ın hocası Samet Aybaba’nın, kulüp başkanı Mecnun Odyakmaz’a, “Çok iyi pozisyon alıyor. Akıllı ve sakin bir futbolcu. Bize büyük katkı sağlar” raporunu sunduğu ve bu gelişme sonrasında Odyakmaz’ın da bu futbolcu için teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.

Mitrovic, geçen sezonun ara transfer döneminde 4.2 milyon Euro karşılığında Rijeka’dan Beşiktaş’a transfer olmuştu.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakanlık korumalarına yeni yerli silah

Başbakanlık korumalarına yeni yerli silah

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hollandalı pilotun çektiği büyüleyici gökyüzü fotoğrafları

Hollandalı pilotun çektiği büyüleyici gökyüzü fotoğrafları

2017 yılında en çok satılan otomobiller belli oldu

2017 yılında en çok satılan otomobiller belli oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA