Mitrovic, Trabzonspor'a kiralık olarak gidiyor

Başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Rıza Çalımbay’ın yaptığı toplantının ardından, transfer operasyonunu resmen başlatan Bordo- Mavililer, bu konuda yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Kadrosunu stoper, sol bek ve kanat oyuncusu ile güçlendirmeyi planlayan Trabzonspor’a, menacerler tarafından da birçok oyuncu öneriliyor.

Genel olarak yardımcılarının çıplak gözle izlediği futbolculara öncelik veren Çalımbay, stoper bölgesi için Beşiktaş’ta fazla forma şansı bulamayan ve Domagoj Vida’nın kadroya katılmasıyla şansı iyice azalan Matej Mitrovic ismine ise onay verdi.

Transfer için geri sayıma geçildi

Fanatik'in haberine göre, Hırvat futbolcunun kiralanması için Siyah-Beyazlılar’la ilk temasın kurulduğu ve görüşmelerin olumlu geçtiği kaydedildi. Mitrovic’in yanı sıra Vlad Chiriches, Rodrigo Moledo ve Michal Pazdan’la da ilgilenen Karadeniz temsilcisi, sol bek transferinde ise sona yaklaştı. Antalya ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sakıb Aytaç ile her konuda anlaşmaya varan Fırtına, artık geri sayıma geçti. 26 yaşındaki futbolcunun, en geç kamp sonuna kadar takıma katılması bekleniyor.

Gole yakın isim aranıyor

Theo Bongonda ve Volkan Şen’i gelecek planları arasında düşünmemesi nedeniyle kamp kadrosuna almayan Rıza Çalımbay, gole yakın bir kanat oyuncusu istediğini yönetime bildirdi. 54 yaşındaki teknik adamın talebi doğrultusunda çalışmalarına devam eden Karadeniz temsilcisi, arayışlarını sürdürüyor. Fırtına, birçok oyuncuyu izlerken, bu bölge için en uygun ismi bulmayı hedefliyor.