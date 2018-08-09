MLS ekibi Montreal Impact, Bacary Sagna'yı kadrosuna kattı
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Montreal Impact, Fransız sağ bek oyuncusu Bacary Sagna'yı transfer etti.
Montreal Impact Kulübü, 35 yaşındaki Sagna ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kariyerine ülkesinde Auxerre'de başlayan tecrübeli futbolcu, İngiltere'nin Arsenal ve Manchester City ile İtalya'nın Benevento takımlarında top koşturdu.
Geçen sezon Benevento'da 13 maça çıkan Sagna, bir gol attı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.