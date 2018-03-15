MLS Ligi takımlarından Toronto, Valbuena'ya talip oldu
Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Mathieu Valbuena'ya Amerika'dan talip çıktı.
MLS ekiplerinden Toronto'nun Fenerbahçe'ye Valbuena için teklifte bulunduğu belirtildi. Toronto'nun Fenerbahçe'ye Fransız yıldız için 1.5 milyon Euro teklif ettiği bildirildi.
Valbuena Marsilya'dan 568 bin euro talep ediyor
2006/2014 yılları arasında Marsilya forması giyen 33 yaşındaki yıldız, eski menajeriyle yaşadığı bir problemden ötürü Marsilya'dan 568 bin 800 euro talep etti.
Marsilya'nın ise konuyla ilgili Valbuena'ya henüz bir cevap vermediği bildirildi. Valbuena, 2014/2015 sezonu başında Dinamo Moskova'ya 7 milyon euroya transfer olmuş buradaki bir sezonun ardından ise 6 milyon euroya Lyon'a giderek Marsilya taraftarının tepkisini çekmişti.
(Fotospor)
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