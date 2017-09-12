Monaco, 1 Kasım'da oynanacak Beşiktaş maçına taraftarını götürmeyeceğini açıkladı
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco, 1 Kasım'da oynanacak maç öncesi flaş bir açıklama yaptı.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman maçlarına taraftarların götürülmeyeceğini açıklamasının ardından bir açıklama da Monaco'dan geldi.
Fransızların dev kulübü, 1 Kasım'da Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmaya taraftarların götürülmeyeceğini açıkladı ve İstanbul'a gitmemeleri yönünde uyarıda bulundu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.