Monaco sahasında Dortmund'u 3-1 mağlup etti
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta Borssia Dortmund'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Monaco, rövanş mücadelesinde de 3-1 kazanmayı başardı.
Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş mücadelesinde Monaco evinde Borussia Dortmund'u ağırladı.
İlk mücadeleyi deplasmanda 3-2 kazanan Monaco, golle başladığı mücadeleyi 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdırmayı başardı.
Karşılaşmanın 3. dakikasında Kylian Mbappe ile öne geçen Monaco, 17. dakikada Radamel Falcao ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk devreyi 2-0 öne kapatmayı başardı.
Mücadelenin 48. dakikasında Marco Reus ile farkı 1'e indiren Dortmund, 81. dakikada Germain'in golüne engel olamadı ve Monaco sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
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