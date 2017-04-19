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Monaco sahasında Dortmund'u 3-1 mağlup etti

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta Borssia Dortmund'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Monaco, rövanş mücadelesinde de 3-1 kazanmayı başardı.

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Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş mücadelesinde Monaco evinde Borussia Dortmund'u ağırladı.

İlk mücadeleyi deplasmanda 3-2 kazanan Monaco, golle başladığı mücadeleyi 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Kylian Mbappe ile öne geçen Monaco, 17. dakikada Radamel Falcao ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk devreyi 2-0 öne kapatmayı başardı.

Mücadelenin 48. dakikasında Marco Reus ile farkı 1'e indiren Dortmund, 81. dakikada Germain'in golüne engel olamadı ve Monaco sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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