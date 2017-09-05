Monaco Asbaşkanı Vadim Vasilyev, PSG'yi UEFA'ya şikayet etti!

Monaco Asbaşkanı Vadim Vasilyev, Paris Saint-Germain'in tarihin en pahalı 2 transferini tek transfer döneminde yapabilmesine anlma veremediklerini söyledi.

"Monaco olarak PSG'nin bu transferleri nasıl yapabildiğini anlamıyoruz." diyerek sözlerine başlayan Vadim Vasilyev, "UEFA'nın PSG'ye bazı soruları olmalı. Finansal Fair Play varken transferlere bu kadar büyük paraları nasıl harcıyorlar?" ifadelerini kullandı.

"Çok zor bir anlaşmaydı." diyerek Kylian Mbappe'yi PSG'ye satmalarını açıklayan Vasilyev, "Öncelikle söylemem gerekir ki, Kylian Mbappe'yi rakibimiz olan PSG'ye verip onları güçlendirmek istemiyorduk. Fakat, bu rakamlarla bu transferin dünya futbolunun en başarılı anlaşmalarından biri olduğunu düşündük." diyerek sözlerini noktaladı.

PSG, 180 milyon euro satın alma opsiyonuyla Kylian Mbappe'yi Monaco'dan kiralamıştı. Neymar'ı ise Barcelona'dan 222 milyon euro'ya transfer etmişti.

CEFERIN: "HİÇBİR KULÜP, KURALLARDAN ÜSTÜN DEĞİLDİR"

UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, PSG'nin rekor transferleriyle ilgili gelen soruya, "Kimse, hiçbir kulüp kurallardan üstün değildir. UEFA, turnuvalarının katılımcılarına eşit davranır. Finansal Fair Play, çok başarılı oldu ve kulüplerin zaraları düştü. Uzun vadeli bir ekonomik refah sundu." dedi.