Monaco doludizgin!

Lig 1’in bu sezonki flaş ekibi Monaco, Montpellier engelini de kayıpsız geçti. Maça çok hızlı başlayan konuk takım, 16. dakikada Kamil Glik ve 20. dakikada Mbappe’nin golleriyle bir anda 2-0 öne geçti. İlk yarı kırmızı-beyazlı ekibin iki farklı üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan ise Montpellier oldu. Ev sahibi, 47. dakikada Vitorino Hilton ile farkı bire indirse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca Monaco maçı 2-1 kazanmasını bildi.

Monaco’da Jemerson, 82 ve 88. dakikada gördüğü iki sarı kartla oyundan atıldı.

Bu sonuçla puanını 55’e çıkaran Monaco liderliğini sürdürürken, Montpellier ise son dört maçında üçüncü yenilgisini alarak 26 puanda kaldı.

Monaco gelecek hafta evinde Metz’i ağırlarken, Montpellier deplasmanda Nancy’ye konuk olacak.