Fikret Orman, Lacina Traore için Monaco ile temaslarda bulundu

Beşiktaş camiası Lyon maçına odaklansa da başkan Fikret Orman, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor.



Hafta sonunu Monaco’da geçiren başkanın, dün akşam da İtalya’da Juventus ile Barcelona arasındaki Devler Ligi maçını izlediği ifade edildi. Orman’a yöneticiler Umut Güner, Şafak Yazıcıoğlu ve Emre Kocadağ da eşlik ederken, Siyah-Beyazlılar’ın transfer listesinde yer aldığı söylenen Juventuslu Mandzukic’i de mercek altına aldığı öğrenildi.

TRAORE’YI SORDU

Lyon maçı öncesi Monaco’da stres atan başkan Orman’ın bu süreç içerisinde devre arasında da gündeme gelen Monacolu Lacina Traore için temaslarda bulunduğu ifade edildi.



Fransız ekibiyle görüşmeler yapan Orman’ın Sporting Gijon’a kiralanan Fildişi Sahilli forvet için nabız yokladığı belirtildi.