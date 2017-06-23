Monaco Liverpool'un 100 milyon Euro'luk Mbappe teklifini reddetti
İngiltere Premier Lig takımı Liverpool'un, Monaco'da forma giyen 18 yaşındaki Kylien Mbappe için 100 milyon Euro teklifte bulunduğu ancak Fransız takımının bu teklifi reddettiği iddia edildi.
Kylian Mbappe, hangi takıma transfer olacak? Transfer sezonunun en dikkat çeken ismi olan 18 yaşındaki Fransız golcü için İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca flaş bir iddiada bulundu.
Liverpool'un Mbappe için Monaco'ya 100 milyon Euro teklif ettiği ancak Monaco'nun bu teklifi kabul etmediği belirtildi. Monaco'nun sahibi Dmitri Rybolovlev'in Mbappe için kapıyı en az 114 milyon Euro'da açacağı da iddia edildi.
Real Madrid, Arsenal, PSG gibi takımların da transfer listesinde olan Mbappe için geçtiğimiz günlerde Paris ekibinin Monaco'ya 140 milyon Euro teklif ettiği iddia edilmişti.
Fransız golcü, geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla toplam 44 maça çıkarken 26 gol ve 14 asist üretmişti. (Sporx)
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