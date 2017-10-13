Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Monaco Radamel Falcao'yu Beşiktaş'a saklıyor

Monaco Teknik Direktörü Jardim, Kolombiya milli maçlarından ancak Perşembe günü dönebilen Radamel Falcao'yu bu gece Lyon karşısında oynatmayacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Salı gecesi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı konuk edecek olan Monaco, bu gece Fransa Ligi'ndeki Lyon sınavında en önemli golcüsü Radamel Falcao'yu oynatmayacak. Teknik direktör Leonardo Jardim, "Falcao, Kolombiya'nın milli maçları için gittiği Güney Amerika'dan Perşembe dönebildi. Onu Lyon karşısında oynatmak sakatlığa yol açabilir" dedi.

Fransa Ligi'ne dört galibiyetle başlayan son şampiyon Monaco, Nice deplasmanında 4-0 kaybvettikten sonra Strasbourg ve Lille'i yenmiş ama sekizinci haftada evinde Montpellier ile 1-1 berabere kalınca lider Paris Saint-Germain'in üç puan gerisine düşmüştü.

Bu nedenle Lyon deplasmanında kazanmaya mecbur olduklarını dile getiren Jardim, Karadağ Milli Takımı'nda sakatlanan Stefan Jovetic'i de kullanamayacağından forvette Keita Balde ve Adama Diakhaby'e görev verecek.

Ntvspor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PKK’lı hainleri Lazkiye’den Muğla’ya getiren tekne ilk kez görüntülendi

PKK’lı hainleri Lazkiye’den Muğla’ya getiren tekne ilk kez görüntülendi

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA