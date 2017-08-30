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Monaco'dan William Carvalho'ya 41 milyon euro

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki rakiplerinden Monaco, Sporting Lizbon'un orta sahası William Carvalho için 41 milyon Euro teklif ediyor.

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Monaco, transferde durmuyor! 18 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe'yi 180 milyon Euro'ya PSG'ye satmaya hazırlanan Monaco, Youri Tielemans, Stevan Jovetic ve Keita Balde transferlerinin ardından William Carvalho için Sporting Lizbon'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.
 
TEKLİF 41 MİLYON EURO
 
West Ham United ile anlaşmaya varamayan Portekizli yıldız futbolcunun Monaco'ya gitmeye sıcak baktığı belirtilirken, Monaco'nun Lizbon ekibine 35 milyon peşin ve 6 milyon Euro bonus teklifi götürdüğü belirtildi.
 
25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Arsenal'in de transfer gündemine gelmişti. Sporting altyapısından çıkan William Carvalho, 37 kez Portekiz Milli Takımı'nda görev yaptı.
 
Sporx

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