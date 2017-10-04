Monaco'dan Yusuf Yazıcı için 14 milyon euro

Trabzonspor'da geçen sezondan beri forma şansı bulmaya başlayan Yusuf Yazıcı için, Fransızlar’la görüşmelerin başladığı bildirildi. Şampiyonlar Ligi’nde, Beşiktaş’la aynı grupta yer alan ancak kötü bir dönem geçiren Monaco, Yusuf’a talip olduğunu Karadeniz ekibine resmen bildirdi.

İki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve anlaşma sağlanması halinde Yusuf’un Ocak ayında Fransız ekibine gideceği öğrenildi.

UZUN SÜREDİR İZLİYORLAR

Yusuf Yazıcı’nın yurt dışında oynamasına sıcak bakan yönetim de ekonomik beklentilerin karşılanması halinde satılmasına sıcak bakıyor. Karadeniz ekibinin 20 milyon euronun üzerinde bir beklentisi var. Monaco’nun ise 14 milyon teklif ettiği iddia ediliyor. Uzun süredir Yusuf’u takip eden ve almayı kafaya koyan Fransızlar’ın bu parayı çok daha yukarıya çekebilecekleri de konuşuluyor.