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Monaco'nun yıldızı Radamel Falcao, Beşiktaş maçında forma giyemeyebilir

Fransız temsilcisinin yıldız golcüsü, hafta içinde oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyebilir.

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Şampiyonlar Ligi'nde 1 Kasım Çarşamba günü Beşiktaş'a konuk olacak Monaco'da Radamel Falcao belirsizliği yaşanıyor. Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, geçtiğimiz gün Bordeaux'yu deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri lig karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Falcao'nun Beşiktaş maçına da yetişemeyebileceğini bildirildi.

Bordeaux maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, tedavi sürecinde olan bir diğer oyuncusu Djibril Sidibé için de aynı belirsizliğin söz konusu olduğunu ifade etti.

Beşiktaş'ın Monaco deplasmanında 2-1 galip geldiği bir önceki maçta 90 dakika forma giyen Falcao takımının tek golüne imza atarken, Sidibé de 79 dakika süre almıştı.

Ntvspor

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