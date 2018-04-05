Monchi: Bana Cengiz Ünder'i öneren Bayram Tutumlu'dur

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Barcelona’ya 4-1 mağlup olan Roma’da Sportif Direktör Monchi, açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu Cengiz Ünder hakkında konuşan Monchi, "Cengiz yetenekli ve kaliteli. Adapte olması için zamana ihtiyaç olduğunu iyi biliyoruz. Teknik Direktör Di Francesco onu motive ederek kazanmasında önemli rol oynadı. Bu konuda kendisi çok başarılı olmuştur. Yavaş yavaş bu duruma gelerek başarılı oldu. Cengiz Ünder çok daha başarılı olacaktır. Bu konuda kendisine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayram Tutumlu: "Bir numaralı Monchi eşittir Bayram Tutumlu”

Barcelona maçı öncesi Monchi ile bir araya gelerek kendisiyle sohbet eden menajer Bayram Tutumlu ise, "Monchi’yi 1993 senesinde tanıdım. Sevilla’da yedek kaleciydi ve o sene Sevilla’yı Türkiye’ye getirmiştim. Maradonalı Sevilla o dönem Diego Simeone de oynuyordu ve Galatasaray’a karşı oynamıştı. O dönem bir devre kendisi de oynamıştı. İşte o dönemden başlayan bir arkadaşlığımız var ve bu arkadaşlık karşılıklı güven içinde sürmektedir. O bana güvendi ve ben de menajerlik kariyerimde her zaman dünyanın bir numaralı isimleri ile çalıştım. Maradona ve benzeri birçok isim daha. Bu işin bir numarası Monchi. Bu da şu demektir. Bir numaralı Monchi eşittir Bayram Tutumlu" açıklamasını yaptı.

"Herkes Monchi gibi bir sportif direktörü takımına getirmek ister"

Menajer Tutumlu, Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç’un Monchi gibi bir sportif direktörü Fenerbahçe'ye getireceği iddiaları ile ilgili de konuşarak, "Herkes Monchi gibi bir sportif direktörü takımın başına getirmek ister. Çünkü o bu işin bir numarasıdır. Bir numara olduğun zaman herkes onu taklit eder ama o sadece bir tanedir" diye konuştu. İkili arasında gecen özel görüşmede Tutumlu ve Monchi arasında ileriye dönük projeler de yer aldı.