Monchi: Cengiz, futbolcu olarak gelişiminde büyük ilerleme sağlıyor 2017-2018 sezonu başında sürpriz biz şekilde Başakşehirspor'dan Roma'ya transfer olan ve göstediği performasla adından sıkça söz ettiren genç yıldız Cengiz Ünder'e bir övgü de Roma Sportif Direktörü Monchi'den geldi.