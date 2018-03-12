Monchi Yunus Akgün için İstanbul'a geliyor
Cengiz Ünder transferi ile hedefi 12'den vuran Roma gözünü bu kez Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'e dikti. İtalyanlar oynadığı son 4 maçta 3 gol atıp 3 asist yapan genç oyuncuyu Florya'da izleyecekler.
Transfer sihirbazı olarak adlandırılan Roma Sportif Direktörü Monchi, Galatasaray'ın genç yıldızı 17 yaşındaki Yunus Akgün'ü takibe aldı. Cengiz Ünder transferi ile bir kez daha İtalya'da adından söz ettiren Monchi genç oyuncuyu izlettirmek için yardımcılarını İstanbul'a gönderiyor.
GERİ DÖNER DÖNMEZ TAKIMI SIRTLADI
Galatasaray U17 Takımı ile Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılan Yunus Akgün bu sezon U19 takımında forma giyiyor. Bir süre sakatlığı nedeniyle forma şansı bulumamayan genç oyuncu oynadığı son 4 maçta takımını sırtlayan isim oldu.
Forvet ve kanat oynayabilen Yunus 4 maçta 3 gol ve 3 asistlik performansı ile dikkat çekti.
Monchi'nin yardımcılarının Yunus Akgün'ü 25 Mart'ta Florya'da oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçında takip edecekleri ve sezon sonuna kadar bu takibin devam süreceği öğrenildi.
(Fanatik)
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