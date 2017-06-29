Montpellier Başkanı Louis Nicollin kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Montpellier'in 74 yaşındaki kulüp başkanı Louis Nicollin, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Montpellier'in 74 yaşındaki kulüp başkanı Louis Nicollin, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Fransa Ligue 1 takımlarından Montpellier'in kulüp başkanı Louis Nicollin, geçirdiği kalp krizi sonucu 74 yaşında yaşamını yitirdi.
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