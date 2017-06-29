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Montpellier Başkanı Louis Nicollin kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Montpellier'in 74 yaşındaki kulüp başkanı Louis Nicollin, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Montpellier'in 74 yaşındaki kulüp başkanı Louis Nicollin, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
 
Fransa Ligue 1 takımlarından Montpellier'in kulüp başkanı Louis Nicollin, geçirdiği kalp krizi sonucu 74 yaşında yaşamını yitirdi. 

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