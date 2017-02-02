Moruinho Türk yıldızı istiyor!

Altınordu’dan, Freiburg’a giden Çağlar Söyüncü, yıldızını parlatmaya devam ediyor… En çok hava topu kazanan stoper olarak Avrupa’nın ilk 5 liginde ilk 3 arasına giren, kesicilik ve sertliği ile ön plana çıkan Çağlar, geriden oyunu başlatma becerisiyle takdir topladı. Büyük umutlarla transfer edilen Çağlar, Freiburg’da acemilik çekmedi.

ROMA VE VİLLA DA PEŞİNDE!

Fiyatını kısa sürede katlayan Çağlar’a Fransa’nın Lille takımı 9 milyon Euro’luk resmi teklif yaptı. Ancak kulübü reddetti. CSKA Moskova, Roma ve Villarreal’in scoutlarla mercek altına aldığı milli yıldıza asıl dev talip Manchester United kulübü oldu. Jose Mourinho savunmada yaşadığı sıkıntılardan sonra yeni bir arayışa girince Çağlar Söyüncü için nabız yokladı. Premier Lig’n dev kulübünün milli futbolcunun bonservisi için ciddi bir fiyatla Freiburg’un kapısını çalması bekleniyor.