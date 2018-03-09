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Mossoro: Aldığımız mağlubiyet utanç verici

Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Mossoro, Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Alanyaspor'un Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Brezilyalı oyuncular Mossoro ve Caiçara açıklamalarda bulundu.

Taraftarlardan özür dileyen Mossoro, "Taraftardan özür dilemek istiyorum, aldığımız mağlubiyet utanç verici bir mağlubiyet. Bu mağlubiyetin mazereti yok. Bununla yaşayamayız, bir an önce unutmamız gerekiyor. Kulüpten, taraftardan, herkesten özür diliyoruz. 9 finalimiz daha var ve kazanmak için her şeyi yapacağız. Havlu atmış değiliz." dedi.

Caiçara ise, "Bugün çok kötü oynadık. Herkes hatalı oynadı, herkes kötü oynadı ve böyle bir sonuç aldık." ifdelerini kullandı.

(Sporx)

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