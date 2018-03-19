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Mossoro en az 1 ay sahalardan uzak kalacak

Başakşehir'in yıldız futbolcusu Mossoro'nun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Marcio Mossoro'nun sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mossoro'nun dün oynanan Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan kontrollerinde sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir." denildi.

Tedavisine başlanan Mossoro'nun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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