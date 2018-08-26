MotoGP'de Büyük Britanya yarışı iptal edildi
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Büyük Britanya yarışı olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Büyük Britanya'da düzenlenmesi planlanan 12. yarışı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Silverstone Pisti'ndeki koşulların yoğun yağış nedeniyle tehlikeli hale gelmesi yüzünden bugün TSİ 15.00'te düzenlenmesi planlanan Büyük Britanya Grand Prix'sinin iptal edilmesi konusunda fikir birliğine varıldığı duyuruldu.
Açıklamada, MotoGP'nin yanı sıra Moto2 ve Moto3 yarışlarının da yapılmayacağı bildirildi.
MotoGP'de sıradaki yarış San Marino Grand Prix'si, 9 Eylül'de gerçekleştirilecek.
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