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Mourinho: Dünyanın en iyi sağ beki bizde

İngiltere Premier Lig'de iyi bir form yakalayan Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, sözleşme yeniledikleri Antonio Valencia'nın dünyanın en iyi sağ beki olduğunu söyledi.

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Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, Antonio Valencia'yı dünyanın en iyi sağ beki olarak gösterdi. United ile sözleşmesini bir yıl daha uzatan Valencia hakkında konuşan Portekizli teknik adam, ''Bu bir ödül değil. Benim bakış açımla böyle görmüyorum. Bulabileceğiniz en iyi sağ bek bizde. Dünyada Antonio Valencia'dan daha iyi bir sağ bek yok. En iyisini bizde tuttuk. Böyle iyi bir futbolcu ve iyi bir kişiye sahip olmamız büyük bir ayrıcalık.'' şeklinde konuştu.

SAĞ AÇIK OLARAK TRANSFER EDİLMİŞTİ

Manchester United'ın yükselen form grafiğinde ilk 11'de oynamaya başlayan Antonio Valencia, bu sezon United formasıyla Premier Lig'de 18 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

2009 yılında Wigan'dan 18.9 milyon Euro'ya transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu, sağ açık olarak transfer edilmişti. Ekvadorlu futbolcu, son yıllarda sağ bek pozisyonuna geçmişti ve daha iyi bir performans sergilemeye başlamıştı.

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