Mourinho Talisca için 40 milyon euro'yu gözden çıkardı

Beşiktaş’ın yükselen değeri Talisca, 40 milyon euroya Manchester United’ın gündemine girdi. Jose Mourinho’nun uzun süredir izlediği Brezilyalı yıldız için büyük bir yarış başladı. 24 yaşındaki yıldız futbolcu için İngiliz kulübü Manchester United’ın 40 milyon euroluk dev bir teklifle devreye girdiği belirtildi.

A Bola gazetesinin birinci sayfadan manşet verdiği haberde, bonservisini elinde bulunduran Benfica’nın Talisca’yı çok ciddi bir bonservise satmak istediği kaydedildi. Çin’den 40 milyon euroyu bulan teklifler olduğu bildirilirken, Manchester United’ın da benzer bir hamle yaparak 40 milyon euroluk bir miktara işi bitirmek istediği belirtildi. Beşiktaş’ın şu an için 21 milyon euro bonservisle Talisca’yı satın alma önceliğine sahip. Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 21 milyon euroluk bir gelir elde eden ve ekonomik anlamda avantajı olan siyah-beyazlılar çok karlı bir işe imza atabilir.

21 milyon euronun devreye sokulması halinde, toplamda Talisca’ya 25 milyon euroya yakın bir bedel ödemiş olacak. Manchester United’ın 40 milyon euroluk hamlesi sonrasında da Beşiktaş’ın 15 milyon euroluk bir kar elde etme fırsatı doğabilir.

Öte yandan bir diğer İngiliz kulübü Wolverhampton’ın da 30 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.

Jose Mourinho’nun Chelsea’de çalıştığı dönemden bu yana beğendiği ve takip ettiği Talisca’yı Manchester United’a getirmeye yakın olduğu dile getirildi.

(Skorer)