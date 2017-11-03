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Mourinho vergi cezasını parayla ödeyerek davayı kapattı

Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde vergi kaçırdığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan Mourinho, para cezasını ödeyince dava düştü

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Portekizli teknik adam Jose Mourinho, İspanya'nın Real  Madrid takımını çalıştırdığı dönemde vergi kaçırdığı iddiasıyla açılan davayı  para cezası ödeyerek kapattı.

Başkent Madrid'in Pozuelo de Alarcon ilçesindeki mahkemeye sabah  saatlerinde gelen ve yaklaşık bir saat ifade veren 54 yaşındaki Mourinho, çıkışta  gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ödedim, dava kapandı." dedi.

Şu anda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı  çalıştıran Mourinho, "İspanya'dan 2013 yılında ayrıldım ve o zaman maliye ile  olan durumum mükemmeldi. Birkaç yıl sonra bana hakkımda soruşturma açtıklarını ve  para ödemem gerektiğini söylediler. Mahkemede kimseyle tartışmadım. Ödedim,  benden istenileni imzaladım ve dava kapandı." ifadelerini kullandı.

2010-13 yılları arasında Madrid ekibini çalıştırdığı dönemde imaj  haklarından elde ettiği gelirin vergisini bildirmemekle suçlanan Portekizli  teknik adamın, 2011 yılında 1 milyon 611 bin 537 avro, 2012 yılında da 1 milyon  693 bin 133 avro vergi kaçırdığı iddia edilmişti.

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