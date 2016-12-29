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Mourinho yıldız isimlere kancayı taktı

Manchester United'ın Benfica'nın genç savunmacıları Nelson Semedo ile Victor Nilsson Lindelöf'ü transfer etmek üzere olduğu yazıldı.

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Manchester United'ın Benfica'nın genç yıldızları Victor Nilsson Lindelöf ve Nelson Semedo'nun transferi için anlaşmaya vardığı ve imzaların an meselesi olduğu belirtildi.

Portekiz gazetesi Record'da yer alan haberde; Manchester United'ın uzun süren görüşmelere ve başka 2 kulübün ilgisine rağmen bu transfer için çok istekli olduğu ve görüşmeleri olumlu şekilde noktaladığı yazıldı. Manchester United'ın, iki oyuncu için çok büyük bir bonservis bedeli ödeyeceği bilgisi verildi.

Manchester United Menajeri Jose Mourinho'nun hem Lindelöf'e hem de Semedo'ya gelir gelmez ilk 11'de yer vermeyi planladığı ifade edildi.

Manchester United'ın yeni yıldızları olması beklenen 23 yaşındaki Nelson Semedo sağ bekte, 22 yaşındaki Lindelöf ise stoper olarak görev alıyor.

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