Mourinho 'Depay ayrılabilir' dedi, gözler Fenerbahçe'de

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, adı Fenerbahçe ile de anılan Hollandallı oyuncu Memphis Depay'ın takımdan ayrılabileceğini belirtti.

2015 yazında 25 milyon sterlin karşılığında Manchester United'a transfer olan Depay'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Portekizli menajer, bu kararı anlayışla karşıladığını ifade etti. Mourinho "Memphis Depay bundan birkaç ay önce ayrılma arzusunda olduğunu bana söyledi. Bu nedenle devam eden süreçte kadro tercihlerimi Depay'ın kararına göre almak durumunda kaldım. Depay'ın ayrılacak olması nedeniyle aynı bölgede oynayan Lingard, Mkhitaryan ve Martial'e şans verdim. Aynı zamanda Mata ve Rooney de aynı pozisyonda oynayabiliyor. Memphis için kulübümüze gerçekten iyi bir teklif gelirse; bunu değerlendirmeye açığız" diye konuştu.

Manchester United Menajeri, bununla birlikte İngiliz basınının geçtiğimiz günlerde nargile içerken görüntülediği Depay'ın profesyonellik anlayışına övgülerde bulundu. Hollandalı yıldızın iş ahlakı yüksek bir futbolcu olduğunu belirten Mourinho "Eğitim seviyesi yüksek, iyi bir profesyonel" değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz basını, Memphis Depay'ı Fenerbahçe'nin yanı sıra Everton'ın da kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Memphis Depay, bu sezon Premier Lig'de 4 maçta toplam 24 dakika süre aldı. İngiltere Lig Kupası'nda 1, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta görev alan Depay, hiçbir karşılaşmada 90 dakika sahada kalamadı. (Ntv Spor)