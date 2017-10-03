Moussa Sissoko: Benim için en doğru karar Tottenham'da kalmaktı

Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan ancak Tottenham'da kalan MoussaSissoko, Fransa basınına açıklamalarda bulundu.

Tottenham'dan ayrılmayı düşündüğünü itiraf eden Sissoko, "Sezon başında şüphelerim vardı. Geçen sene zorlu bir dönemdi. Aynı şeyleri tekrar yaşamak istemedim. Bu sezon daha farklı olacağına inandım ve daha çok çalıştım." ifadelerini kullandı.

KARARIMDAN MUTLUYUM

Transfer görüşmeleri yaptığını doğrulayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Birçok kulüple transfer görüşmesinde bulundum. ancak medyaya herhangi bir açıklama yapmadım. Sonunda Tottenham'da kalmaya karar verdim. Benim içi en doğru karar buydu. Şu an çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Moussa Sissoko, bu sezon Tottenham formasıyla 10 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)