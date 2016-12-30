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Moussa Sow'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olan Senegal Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı.

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Gabon'un ev sahipliğinde 14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan dev organizasyonda bu ülkenin milli formasıyla Türkiye'den 4 isim katılacak.

Fenerbahçeli Moussa Sow, Çaykur Rizesporlu Abdoulaye Diallo, Alanyaspor'dan Lamine Gassama ve Osmanlıspor'dan Papa Ndiaye Senegal formasıyla mücadele edecek. Turnuvanın başlayacağı 14 Ocak günü, aynı zamanda Süper Lig'de ikinci yarının başladığı gün olacak.

Senegal'in çeyrek finale kadar yükselmesi durumunda bu futbolcular, takımlarını ikinci yarının ilk üç maçında yalnız bırakacak. 

Kaynak: MİLLİYET

 

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