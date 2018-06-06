Muğdat Çelik Galatasaray'da

Spor Toto Süper Lig'i şampiyonlukla noktalayan Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Sarı-kırmızılı takım uzun süredir peşinde olduğu Muğdat Çelik'le prensip anlaşmasına vardı.

BeinSports'un haberine göre; Akhisarspor'la sözleşme sona eren bonservisi elinde olan tecrübeli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

16 gole direkt katkı sağladı

Geçen sezon ligde 25 maçta 4 gol, 4 asist yapan Muğdat, kupada ise 3 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koymuştu.