Muğdat Çelik Galatasaray'da
Galatasaray, performansıyla Süper Lig'e damga vuran Muğdat Çelik'le anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli futbolcuyla 3 yıllık mukavele imzalaması bekleniyor...
Spor Toto Süper Lig'i şampiyonlukla noktalayan Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Sarı-kırmızılı takım uzun süredir peşinde olduğu Muğdat Çelik'le prensip anlaşmasına vardı.
BeinSports'un haberine göre; Akhisarspor'la sözleşme sona eren bonservisi elinde olan tecrübeli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
16 gole direkt katkı sağladı
Geçen sezon ligde 25 maçta 4 gol, 4 asist yapan Muğdat, kupada ise 3 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koymuştu.
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