Muğdat Çelik kimdir nereli Galatasaray transferi Muğdat Çelik kaç yaşında

Muğdat Çelik kimdir nereli kaç yaşında? soruları Galatasaray'a transfer edilmesiyle gündeme geldi. Galatasaray, Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Muğdat Çelik bu sezon Akhisar formasıyla 35 maçta 7 gol, 8 asistlik performans sergilemişti. Galatasary transferleri yakından takip edilirken dün yapılan son dakika açıklaması ile bu sezonki ilk transferini yapmış oldu. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Transfer kısıtlaması ve 6 milyon Euroluk ceza nedeniyle Galatasaray transferde temkinli davranacak. Sarı-Kırmızılı takım, Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik ile 3 yıllık anlaşma yaptı. Muğdat Çelik hayat hikayesi ve hakkında merak edilenleri bu haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.



Galatasaray bu sezonki ilk transferini yaptı. Galatasaray UEFA'dan gelen 6 milyon Euroluk ceza ve ne kadar oyuncu satarsan o kadar oyuncu alırsın maddesinin ardından transferde temkinli hareket etme kararı aldı. Sarı-kırmızılı takım öncelikle Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik ile 3 yıllık anlaşmaya vardı!



Bu sezon Akhisarspor ile Türkiye Kupası'nı kazanan Muğdat Çelik 35 maçta 7 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.



Muğdat Çelik’le anlaşma tamam



Akhisar’da müthiş bir sezon geçiren ve özellikle Fenerbahçe maçlarında yıldızlaşan Muğdat Çelik adım adım Aslan oluyor. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin’in yerine alternatif olarak düşünülürken, 3 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağlandı. 9 Haziran’da transfer dönemi resmen açıldıktan sonra Muğdat ile resmi mukavele yapılacağı öğrenildi. Muğdat’ın yıllık olarak yaklaşık 3 milyon TL ücret alması bekleniyor.









Muğdat Çelik kimdir?



Muğdat Çelik; 2004 yılında Mersin Kuvay-ı Milliye’de amatör olarak futbola adım atmış, ardından profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği takımı ile başlamıştır. 2008’de Kastamonuspor’a kiralanmış ardından tekrar geri dönmüştür. Bu takımlardan başka; bugüne kadar Çankırıspor, Bugsaşspor, Batman Petrol, Nazilli Belediyespor ve Balıkesirspor takımlarında da forma giymiştir.



Forvet bölgesinde çift ayakla oynayan Muğdat Çelik, 2012-13 sezonunda 2. Lig'de 24 golle gol kralı olmuştur.









Türkiye Kupası’nın yıldızı



Bu sezon Akhisar Belediyespor formasıyla Türkiye Kupası ve Süper Lig'de toplam 35 maça çıkan Muğdat Çelik, 7 gol 8 asistlik katkı sağladı. Akhisar Belediyespor forması giyen Muğdat Çelik, Akhisar Belediyespor’un Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği Ziraat Türkiye Kupası finalinde, maçın en iyi oyuncusu oldu.