Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Muğdat Çelik'in G.Saray'dan alacağı ücret belli oldu! Akhisar'dan 800 bin euro alıyormuş

Galatasaray, Akhisarspor'la sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik ile prensipte anlaşma sağladı. Sarı kırmızılılar bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. 28 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılılardan ne kadar kazanacağı da belli oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'da teknik heyetin yedek kulübesindeki kaliteyi arttırmak için düşündüğü isimlerin başında gelen Muğdat Çelik, gelecek sezon sarı kırmızılı formayı giyecek.

28 yaşındaki oyuncu Akhisarspor'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmezken sarı kırmızılılarda oynama fırsatını kaçırmadı. Yasin Öztekin ile yeni sözleşme yapmayan Galatasaray'ın bu boşluğu Muğdat'la doldurduğu belirtildi.

Sezonun çıkış yapan oyuncularından olan Muğdat Çelik'in Akhisarspor'da 800 bin TL aldığı öğrenilirken Galatasaray'da 3 milyon TL kazanacağı belirtildi. Muğdat'ın sözleşmesinin 3 yıllık olması bekleniyor.

Muğdat Çelik bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 7 gol attı, 9 da asist yapma başarısı gösterdi. 28 yaşındaki oyuncu Akhisarspor formasıyla Türkiye Kupası kazanma başarısı göstermişti. Muğdat, Fenerbahçe ile oynanan finalde gecenin yıldızı seçilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Son 1 yılın en çok kazanan 10 sporcusu

Son 1 yılın en çok kazanan 10 sporcusu

O sahne bakın nerede çekilmiş?

O sahne bakın nerede çekilmiş?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA