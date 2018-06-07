Muğdat Çelik'in G.Saray'dan alacağı ücret belli oldu! Akhisar'dan 800 bin euro alıyormuş
Galatasaray, Akhisarspor'la sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik ile prensipte anlaşma sağladı. Sarı kırmızılılar bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. 28 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılılardan ne kadar kazanacağı da belli oldu.
Galatasaray'da teknik heyetin yedek kulübesindeki kaliteyi arttırmak için düşündüğü isimlerin başında gelen Muğdat Çelik, gelecek sezon sarı kırmızılı formayı giyecek.
28 yaşındaki oyuncu Akhisarspor'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmezken sarı kırmızılılarda oynama fırsatını kaçırmadı. Yasin Öztekin ile yeni sözleşme yapmayan Galatasaray'ın bu boşluğu Muğdat'la doldurduğu belirtildi.
Sezonun çıkış yapan oyuncularından olan Muğdat Çelik'in Akhisarspor'da 800 bin TL aldığı öğrenilirken Galatasaray'da 3 milyon TL kazanacağı belirtildi. Muğdat'ın sözleşmesinin 3 yıllık olması bekleniyor.
Muğdat Çelik bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 7 gol attı, 9 da asist yapma başarısı gösterdi. 28 yaşındaki oyuncu Akhisarspor formasıyla Türkiye Kupası kazanma başarısı göstermişti. Muğdat, Fenerbahçe ile oynanan finalde gecenin yıldızı seçilmişti.
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