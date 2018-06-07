Muğdat Çelik'in G.Saray'dan alacağı ücret belli oldu! Akhisar'dan 800 bin euro alıyormuş Galatasaray, Akhisarspor'la sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik ile prensipte anlaşma sağladı. Sarı kırmızılılar bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. 28 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılılardan ne kadar kazanacağı da belli oldu.