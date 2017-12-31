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Muhammed Salah, bu sezonki performansıyla büyük beğeni topluyor

İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un Leicester City'yi 2-1 mağlup ettiği son maçta takımının gollerini atan yıldız futbolcu Muhammed Salah, bu sezonki performansıyla büyük beğeni topluyor.

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Sezon başında Roma'dan 42 milyon avro bonservis bedeli karşılığında  Liverpool'un yolunu tutan Salah, bu sezon takımına kazandırdığı puanlarla adından  sıklıkla söz ettiriyor.
 
Son olarak Liverpool'un Leicester City ile oynadığı ve 1-0 geriye  düştüğü lig maçında attığı gollerle takımına 3 puanı kazandıran Muhammed Salah,  İngiltere'nin en çok konuşulan futbolcuları arasına girdi.
 
Gol krallığı yarışında iddialı
 
Orta saha bölgesinde oynamasına rağmen bu sezon ligde 17 gol atan  Mısırlı yıldız, krallık yarışında 18 gollü Tottenhamlı Harry Kane'in ardından  ikinci sırada yer alıyor. Salah, Liverpool'un zirve yarışını sürdürmesine en  önemli etken olarak gösteriliyor.
 
Futbolseverlerin tercihleri ve oyuncuların maç performanslarına göre  belirlenen ligin resmi istatistik sitesi "EA Sports Fantasy Premier Lig"in  verilerine göre Muhammed Salah, topladığı 168 puanla açık ara en iyi futbolcu  konumunda bulunuyor.
 
Şampiyonlar Ligi'nde de takımını taşıyor
 
Önceki sezonlara oranla daha iyi bir performans sergileyerek 41 puanla  ligde dördüncü sırada yer alan Liverpool, Salah'ın üstün performansı sayesinde bu  sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyor.
 
Liverpool'a Şampiyonlar Ligi'nde 5 golle katkı sağlayan 25 yaşındaki  oyuncu, takımının E Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turunda Portekiz ekibi  Porto ile eşleşmesinde de performansıyla önemli rol oynadı.
 
Basel dostluk maçında keşfetti
 
Mısır'ın Garbiya iline bağlı Nagrig'de 15 Haziran 1992'de dünyaya  gelen Muhammed Salah, futbola ülkesinin El Mokawloon takımının altyapısında  başladı ve ilk resmi lig maçına henüz 17 yaşındayken El Mansoura karşısında  çıktı.
 
Kısa sürede takımın en önemli oyuncusu haline gelen Salah'ın  futbolculuk kariyeri, El Ehli ile El Masri arasında Port Said Stadı'nda 1 Şubat  2012'de oynanan, onlarca kişinin ölümü ve binin üzerinde taraftarın  yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından Avrupa'ya doğru yön değiştirdi.
 
Olayın ardından Mısır Premier Ligi'nde 2011-2012 sezonu iptal  edilirken, bütün Mısırlı oyuncular gibi Salah da bir süre sahalara çıkamadı. Ülke  futboluna destek vermek amacıyla İsviçre'nin Basel takımının, Mısır 23 Yaş Altı  Milli Takımı'yla yaptığı dostluk maçı, Salah'ın kariyerinin dönüm noktası oldu.
 
Oyuna ikinci yarıda dahil olan ve ağları iki kez havalandırarak  takımının Basel'i 4-3 yenmesinde başrolü oynayan Salah, İsviçre temsilcisinin  dikkatini çekti. Deneme amaçlı antrenmanlara davet edilen Mısırlı oyuncunun  yeteneğinden etkilenen Basel, futbolcuyla 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
 
Basel'de geçirdiği iki sezonda da şampiyonluk yaşayan Muhammed Salah,  toplam 20 golle bu başarıda pay sahibi oldu. Orta sahadaki çalışkan yapısı ve  yüksek tekniğiyle kısa sürede takımın yıldızı haline gelen oyuncu, Avrupa'nın  önemli kulüplerinin radarına girdi.
 
Chelsea'ye 3 maçta 3 gol attı
 
Basel'in 2012-2013 sezonu UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Chelsea'ye  konuk olduğu maçta gol atan Salah, sonraki sezon İsviçre temsilcisinin bu kez  Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında karşılaştığı İngiliz temsilcisini yine boş  geçmedi ve ağlarını iki maçta da birer kez sarstı.
 
Salah'ın bu maçlardaki performansından etkilenen Chelsea yönetimi,  16,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Mısırlı orta saha oyuncusunu  kadrosuna kattı.
 
Kariyerindeki ilk İngiltere deneyiminde o dönem Chelsea'yi çalıştıran  Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Salah, forma şansı  bulmakta zorlandı ve 18 aylık süreçte sadece 2 gol atabildi.
 
Chelsea tarafından 2015-2016 sezonunun ara transfer döneminde  Fiorentina'ya kiralanan Mısırlı oyuncu, İtalya'da yeniden düzenli olarak forma  giymeye başlamasının ardından performansında yükselişe geçti. Fiorentina, 26  maçta 9 kez ağları sarsan Salah'ın bonservisini almak istedi. Bunu kabul etmeyen  Salah, 2016-2017 sezonunda bu kez Roma'ya kiralandı.
 
Kariyerindeki en hızlı çıkışı Roma formasıyla yaşayan Salah, geçen  sezon İtalya temsilcisinde 41 maçta 19 gollük performans sergileyerek takımın  yıldız isimleri arasına girdi.
 
Afrika Uluslar Kupası'nda parladı
 
Sürekli yükselen form grafiğinin ardından sezon başında Liverpool'un  kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, milli takımda da üstün bir performans  sergiliyor.
 
Bu yıl Afrika Uluslar Kupası'nda finalde elenen Mısır'da turnuvanın en  göze çarpan isimleri arasında yer alan Salah, 56 maçta formasını giydiği milli  takımı ile 32 gole imza attı.
 
Dünya evine 2013'te giren Müslüman oyuncu Muhammed Salah'ın, "Mekke"  adlı bir kız çocuğu da bulunuyor.

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