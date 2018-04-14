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Muhammed Salah, Drogba'yı solladı ve rekor kırdı!

Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, bir sezonda 30 lig golüne ulaşan ilk Afrikalı futbolcu oldu.

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İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Bournemouth'u 3-0 mağlup ederken, Muhammed Salah bir sezonda en fazla gol atan Afrikalı futbolcu rekorunu kırdı.
 
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Manchester City'i eleyerek yarı finale çıkan Liverpool, ligin 34. haftasında ağırladığı Bournemouth'u 3-0 yendi. Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Sadio Mane, 69. dakikada Muhammed Salah ve 90. dakikada Roberto Firmino kaydetti.
 
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, bu sezon ligde 30 gole ulaştı ve bunu başaran ilk Afrikalı futbolcu olarak tarihe geçti. Önceki rekor 2009-2010 sezonunda Chelsea formasıyla 29 gol atan Didier Drogba'ya aitti.
 
Premier Lig'de bir sezonda 30 gole ulaşan sekizinci futbolcu olan 25 yaşındaki Salah, Liverpool tarihinde tüm kulvarlarda 40 ve üzeri gol atan üçüncü oyuncu oldu.
 
Bu arada Sadio Mane de Premier Lig'de 44 gole ulaştı ve en golcü Senegalli futbolcu unvanını ele geçirdi. Daha önce Demba Ba 43 golle zirvede yer alıyordu.

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